メガハウスは、『機動戦士ガンダム新MS戦記』より「VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ(隊長機)」(6,600円)および「VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ (一般機)」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ(隊長機)」(6,600円)メガハウスの