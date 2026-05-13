兵庫女王盃2着からの参戦で、重賞の初タイトルを狙ったプロミストジーンは4着までとなった。終始好位で立ち回ることは出来ていたものの、勝負どころでも中々押し上げられずに直線へ。最後もジリジリとした伸びにとどまり4着入線。鞍上の武豊騎手は距離に言及していた。4着プロミストジーン武豊騎手「距離はこなせてはいますけど、手応えほど伸びませんでした。バテてはいないのですが伸び負けした感じでした。もう少し短い方が