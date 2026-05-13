「ファーム・交流試合、日本海Ｌ富山０−４阪神」（１３日、富山市民球場）阪神が完封勝ち。先発・木下里都投手（２５）が６回無失点の快投。打線では百崎蒼生内野手（２０）が３打点の活躍を見せた。また、ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝がプロ入り初の４番でスタメン出場。四回の第２打席で相手中堅手のグラブをはじく二塁打を放った。平田勝男２軍監督（６６）の主な一問一答は、以下の通り。◇