「巨人４−２広島」（１３日、セーレンドリームスタジアム）広島が痛恨のサヨナラ逆転負けを喫した。延長十二回に小園の適時内野安打で勝ち越しに成功するも、回をまたいだ遠藤が、坂本にサヨナラ逆転３ランを被弾。勝利まであとアウト二つに迫ったが、悪夢が待っていた。遠藤は延長十一回から登板。２イニング目に痛恨の一打を浴びた形となったが、新井監督は「あそこは遠藤に任せているから」と右腕を責めることはなかった