日本時間２３時３０分に米週間石油在庫統計（05/02 - 05/08）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 週間石油在庫統計（05/02 - 05/08）23:30 予想N/A前回-231.3万バレル（原油在庫・前週比) 予想N/A前回-250.4万バレル（ガソリン在庫・前週比) 予想N/A前回-129.4万バレル（留出油在庫・前週比)