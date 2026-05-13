フィリピン国籍の女性が退去強制処分の取り消しを国に求めた裁判で、東京地裁はきょう（13日）、「本来、女性は人身取引の被害者として保護すべきだった」として、国側に取り消しを命じる判決を言い渡しました。この裁判は、フィリピン国籍の40代の女性が退去強制処分の取り消しを国に求めたものです。女性は2004年、群馬県のフィリピンパブで働くために「興行」の在留資格で来日しましたが、認められていた6か月の在留期間を超え