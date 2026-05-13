化学メーカー「三井化学」の吉田修常務は、決算説明会に臨み、ナフサから生産されるエチレンの製造設備について、「現在の稼働率は70％を下回る水準だが、7月以降の稼働はやや上げられる」との見通しを示しました。吉田常務は、ナフサの調達先を北米や南米、アフリカなどの中東以外に拡大することで改善してきているとして、「現在2か月先までメドが立ちつつある」としています。一方、三菱ケミカルグループの木田稔執行役員は、中