北越高校の生徒ら21人が死傷した磐越道のバス事故から1週間。バスに乗車していた高校生の保護者がJNNの取材に応じ、事故前、生徒から「運転がやばい。こすりながら運転してる」と連絡があったと明かしました。また、事故後は生徒自ら発煙筒をたき、シートベルトを切ったり、止血をしたりしていたということです。バス会社と高校の主張が食い違っていることについては、「責任のなすりあいをしている。本当は何があったのか知りたい