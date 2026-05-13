【セリア】から、朝食の定番メニューをモチーフにしたキュートな収納アイテムが登場しました。思わず触れたくなるような、ふわふわとした質感が魅力のミニケースは、お気に入りの小物を持ち運ぶのにもぴったり。今回は、日常に遊び心を添えてくれるような、セリアの可愛い「フード雑貨」をご紹介します。 イヤフォン収納にも◎ パンケーキ型のミニポーチ 最初にご紹介するの