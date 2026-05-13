◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）広島が２戦連続サヨナラ負けで、今季ワーストの借金９に膨らんだ。１点を勝ち越した直後の延長１２回、遠藤が坂本に逆転サヨナラ３ランを浴びた。福井出身でプロ入り後初の地元登板となった先発の玉村は６回５安打１失点と好投。打線は１点ビハインドの８回に大盛が同点ソロを放ち、延長１２回に小園が勝ち越しの内野安打を放っていた。以下は新井監督