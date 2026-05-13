政府は4月22日に開いた、日本成長戦略会議で、家事支援サービスに従事する人の国家資格を作る方針を固めた。職業能力開発促進法の「技能検定」の職種に位置付ける。併せて、女性の離職率低下を目的にベビーシッターなどを含む家事支援サービスの利用促進のため、利用者に減税措置も検討する。どちらも2027年から制度を固める方針だ。 政府調べでは、出産・育児による離職者は年間約15万人、家族の介護・