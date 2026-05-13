ユーロウイングスは、客室乗務員がスニーカーを着用できる日を毎日に拡大した。これまでは、「スニーカーフライデー」として、金曜のみ白いスニーカーを着用することができた。従業員の要望に応え、コンセプトを拡大する。従業員の日々の業務における快適性向上への要望に直接応えるとともに、客室乗務員の装いに新鮮でモダンな印象を与えることができるとしている。乗客からも一貫して、好意的な反応が寄せられているという。マッ