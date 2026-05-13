新日本プロレスは13日、都内で「BESTOFTHESUPERJr.33」の開幕前日公開会見を行った。A組に続き、B組の10人が参加。前IWGPジュニアヘビー級王者のエル・デスペラードは「ここ何年も俺が出ている側のブロックは職人肌というか地味だよなと思っていたがそうでもなかった。十分インパクトを残している。（自身は）キャリアハイだな、この年がピークだな、というのがもう5、6年前から更新されている状態。石森さん相手に『S