◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）巨人が２試合連続でサヨナラ勝利を収めた。先発した則本昂大投手が７回を５安打、無四球無失点の快投劇を見せて勝利投手の権利を得て降板したが、８回に大勢が同点弾を浴びて延長戦に突入。１２回に勝ち越しを許したが、その裏、最後の攻撃で坂本勇人内野手が逆転サヨナラ３ラン。福井の夜は興奮のるつぼと化した。節目の通算３００号を劇的な一発で決め