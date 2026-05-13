T.M.Revolution 5月13日にメジャーデビュー30周年を迎えたT.M.Revolution。当日開催されたワンマンライブ「令和8年度 新党革命 党大会 -開票-」では、ファン投票によって選ばれた楽曲を中心に構成されたセットリストを披露。普段披露される機会の少ない名曲で会場を大いに盛り上げた。（※情報の初出時、内容に誤りがございました。訂正してお詫びいたします） 公演中、投票で選ばれたライブツアーのリバイバル開催