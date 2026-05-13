α7R VI ソニーは、フルサイズミラーレスカメラ新製品として、有効最大6,680万画素の積層型イメージセンサーとAIプロセッシングユニット内蔵の画像処理エンジン「BIONZ XR2」を搭載した「α7R VI」を6月5日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格はボディ単体で74万円前後。発売に先駆け、5月19日10時より予約受付を開始する。 ベーシック機「α7 V」で搭載された、AIプロセッサ&