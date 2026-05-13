新華社国家ハイエンドシンクタンクがエジプト・カイロで発表した報告書「新時代の中国・アラブ諸国協力の成果と機会、展望」。（カイロ＝新華社記者／李旭倫）【新華社カイロ5月13日】新華社国家ハイエンドシンクタンクは13日、エジプト・カイロで報告書「新時代の中国・アラブ諸国協力の成果と機会、展望」を発表した。中国とアラブ諸国の協力を巡り、多くの成果を体系的に整え、重要な機会を深く解説し、明るい展望を鮮明に描