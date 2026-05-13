先月1日、横浜市のマンションに侵入し、女性にけがをさせたとして起訴された40代の男2人が、同じ日に横浜市の別のマンションに侵入し、バッグなどを盗んだ疑いで再逮捕されました。窃盗などの疑いで再逮捕されたのは、いずれも住所不定・無職の梶幸男容疑者（41）と村上賢容疑者（45）です。警察によりますと、2人は先月1日、20代の男性が住む横浜市中区のマンションの一室に侵入し、バッグや財布などを盗んだ疑いがもたれています