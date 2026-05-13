「巨人４−２広島」（１３日、セーレンドリームスタジアム）巨人が１点を追う延長十二回に坂本が逆転サヨナラ本塁打を放って、２試合連続サヨナラ勝ちを決めた。１点を勝ち越されて迎えた延長十二回。１死から代打・岸田、ダルベックの連打で一、二塁とし、坂本が遠藤から左翼へサヨナラ３ランを放った。延長十回２死満塁では代打で登場したが空振り三振に倒れており、この試合２打席目で勝負強さを見せた。ヒーローインタ