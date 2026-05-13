ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは13日、開業25周年を記念したパーク初の映画鑑賞イベント『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』を、期間限定で開催することを発表しました。本イベントは、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”の一環として開催されます。会場となるニューヨーク・エリアのグラマシーパークでは、芝生の上で名作映画を楽しむことができます。上映作品は