阪神・高橋遥人投手（３０）が１３日のヤクルト戦（神宮）に先発。６回９７球３安打１失点の好投も終盤にリリーフ陣が逆転を許し、今季５勝目を逃した。大雨の中での初回は先頭・丸山に右前打を許すと、暴投で一死二塁。増田の先制適時打を許して１点を献上し、３３イニングぶりの失点を喫した。それでも３回には大山、中野の連続適時打で試合をひっくり返すと、無双左腕らしいポーカーフェースでスコアボードにゼロを並べ続