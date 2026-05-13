◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―２阪神（１３日・神宮）ヤクルト・並木秀尊外野手が逆転劇をお膳立てした。８回無死一塁、武岡の代走で出ると石井の打席でカウント２―１から二盗。石井の右中間二塁打で同点のホームを踏んだ。「勇気を出して行ける時に行こうという感じではありました」。１死満塁で古賀が死球を受けて勝ち越した。今季は６度、盗塁を企図してすべて成功。「どんどん積み重ねていけたらと思います」と前を向