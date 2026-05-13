女優・タレントとして活躍するMEGUMIさん。新著『わたしはこれでやせました』（ダイヤモンド社）では、ダイエットに成功し、56cmのウエストを手に入れた体験をもとに、無理なく続けられるダイエット法を公開しています。「人生で一番忙しいタイミングでもできた」というMEGUMIさんに、ダイエット中の食事との向き合い方や、40代から始めるボディマネジメントについてお話を伺いました。(撮影：217..NINA、小菅祥江) ダイエット4ヶ