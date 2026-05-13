巨人４−２広島（セ・リーグ＝１３日）−−巨人が２戦連続でサヨナラ勝ち。１点を追う延長十二回、坂本が通算３００号となる２号３ランを放った。巨人は３連勝。広島は６番手の遠藤が踏ん張れなかった。◇ＤｅＮＡ５−０中日（セ・リーグ＝１３日）−−ＤｅＮＡが快勝で２カード連続の勝ち越し。初回に筒香の適時打と勝又の２点打などで５点を先行し、島田がプロ初勝利。中日は、六回の好機を生かせなかった。◇ヤクルト４−