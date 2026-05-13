◇セ・リーグ巨人4―2広島（2026年5月13日福井）巨人は延長戦の末、広島相手に連夜のサヨナラ勝ち。今季2度目の3連勝で貯金2とした。巨人の2試合連続サヨナラ勝利は2023年9月17、18日のヤクルト戦以来。地方球場での連続となると1962年5月8、10日の国鉄戦で長嶋茂雄の本塁打、須藤豊の単打でサヨナラ勝ちして以来64年ぶりとなった。また、2戦とも本塁打での決着。巨人の2戦連続サヨナラ弾は2001年4月13、14日の横浜