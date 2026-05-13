テレビの前でうろちょろ▶▶この作品を最初から読むアニメも話題！猫との暮らしが追体験できるような楽しいエピソードを展開し、根強い人気を誇っている『夜は猫といっしょ』。「液体」とまで称される猫独特の柔らかさの描写が秀逸で、SNSでも注目されすっかり人気者となったマンチカン・キュルガの行動を描いたマンガは、「見ていて癒される」として多くの人から愛されています。静かな夜にまったりと過ごすキュルガと