2026年5月9日、中国のポータルサイト・捜狐に「子どもの頃はアニメを見ると叱られたのに、今では母が妹と一緒に『鬼滅の刃』に夢中になっている」との日本のネットユーザーの投稿内容を紹介した記事が掲載された。記事は、「私たちはよく『ステレオタイプ（固定観念）』という言葉を口にする。これは、ある物事に対して人々が画一的で固定化されたイメージを持ち、その特徴が全体に当てはまると思い込み、個々の違いを無視してしま