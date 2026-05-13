元サワヤン兄弟で、登録者数174万人の人気ユーチューバー・サワ（30）が13日、YouTubeチャンネルを更新。4年に及ぶ不妊治療の末、妻が第1子を妊娠したことを発表した。秋ごろに誕生予定であることも明かした。動画内で「私サワ、今年の秋に父親になります」と報告。「（妻の）エリマネと約4年に及ぶ妊活、そして、ようやく授かってくれまして、秋ごろに誕生する予定です」と続けた。「妻が言っていいと言ってたんで言うんで