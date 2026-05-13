「巨人４−２広島」（１３日、セーレン・ドリームスタジアム）広島が悪夢の２試合連続サヨナラ負けで２連敗。十二回１死一、二塁で遠藤が坂本に逆転サヨナラ３ランを浴びた。直前の十二回には小園が勝ち越しの適時内野安打を放っていたが、痛恨の逆転サヨナラ負けとなった。今季ワーストの借金９になった。借金９からリーグ優勝を果たしたチームは過去になく、厳しい状況に立たされた。相手先発・則本にリベンジを果たされ