新日本プロレスは13日、都内で「BESTOFTHESUPERJr.33」の開幕前日公開会見を行った。棚橋弘至社長から今大会から三賞を贈ることを決定した。会見した棚橋弘至社長は「リーグ戦を通じて、殊勲賞は、優勝経験者など強豪を打ち破って、優勝争いに大きな影響を与えた選手に。敢闘賞は、いかなる劣勢でも諦めない姿勢や、最後まで攻め続ける激しい闘志を見せた選手に。技能賞は、卓越した技術や定石を覆すクリエイティブな