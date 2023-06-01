12回巨人1死一、二塁、坂本が左越えに通算300号となるサヨナラ3ランを放つ＝セーレン巨人が2夜連続のサヨナラ勝ちで3連勝。1―2の延長十二回1死一、二塁で坂本が通算300号となる3ランを左越えへ運んだ。8番手の宮原がプロ初勝利。広島は十二回に1点をリードしたが、6番手の遠藤が粘り切れなかった。通算300号となる逆転サヨナラ3ランを放ち、ボードを掲げる巨人・坂本＝セーレン