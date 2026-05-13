「こんなにデキる同い年の子がいたら……」元日向坂46でタレントの松田好花が、共演する若手女優に対抗心を燃やした――。松田好花○すごすぎる気配りに刺激「次は負けないぞー(笑)!」舞台『はがきの王様』に出演する松田。5日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)で、「あと1週間ちょっとで本番がはじまる。いよいよ佳境」と本番前の心境を吐露。主演の松岡昌宏をはじめ、出演者は