店頭ではすっかり半袖のアイテムが目立つ季節。コスパ重視の大人女性が今から買うなら、【しまむら】のトップスが狙い目かも。今回はしまむら好きのインフルエンサー@aiii__13kさんの購入品から、主役級のTシャツとポロシャツをピックアップしました。税抜990円というプチプラながら1枚で着映え力を発揮するトップスは、ワードローブに欠かせない存在になりそう。 ガバッと着るだけでこなれるビッグTシャツ