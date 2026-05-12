子供時代の夏休みくらいワクワクしちゃう。80年代テイストの過激でファニーなカナダの映像集団「アストロン６」出身、単独監督作『サイコ・ゴアマン』(20)で人気を博した愛されオタク監督スティーヴン・コスタンスキの新作２本が一挙日本上陸。『フランキー・フリーコ』『デスストーカー』が、７月３日（金）より公開されることが決定した。『フランキー・フリーコ』は、パペットを使用した愉快なモンスター・フリーキー・コメディ