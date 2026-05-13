「RADWIMPS」の野田洋次郎（40）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんを巡り、まさかのエピソードを明かした。野田は「細木数子さんを題材にしたドラマ『地獄に堕ちるわよ』（すごいタイトル）がNetflixで公開になったそうな」と切り出すと「今の若い世代は知らないだろうけど細木さんの影響力は俺らが10代の時とかものすごくて、あちこちで六星占術だ大殺界だという言