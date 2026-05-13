Netflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』でタッグを組んだ賀来賢人とデイヴ・ボイル監督が再タッグを組んだ映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』（6月5日公開）より、主演の穂志もえかと稲垣来泉の新たな場面写真とメイキング写真が解禁された。【画像】穂志もえか＆稲垣来泉の場面写真＆メイキング写真本作は、賀来とボイルが2024年に共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾作品。賀来がプロデューサ