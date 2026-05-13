石油製品のナフサをめぐり、日本商工会議所の小林会頭は、「通常のように流通すれば足りる」などと述べ、流通の正常化に向けて、官民が協力する必要を強調しました。ナフサをめぐっては、大手菓子メーカーのカルビーなど一部企業が、ナフサ由来の製品の供給が不安定になっているなどとして、パッケージの変更などで対応を続けています。こうしたなか、小林会頭は、ナフサについて「通常のように流通すれば足りる」とした上で、流通