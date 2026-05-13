プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドがMFの獲得を検討している。『Mirror』によると、ターゲットはラ・リーガのレアル・マドリードでプレイするウルグアイ代表フェデリコ・バルベルデ。27歳のMFで、今季はCLマンチェスター・シティ戦でハットトリックを達成している。ワールドクラスのプレイヤーであり、基本的には非売品とされる選手だが、チームメイトであるオーレリアン・チュアメニとの衝突により評価を下げている。