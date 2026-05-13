かつてマンチェスター・ユナイテッドで活躍した元ポルトガル代表ルイス・ナニが、自身の壮絶な生い立ちを明かした。『KAFA Sports』が伝えている。ナニは、屋根に穴の開いた家で育ち、雨が降ればゴミ捨て場から拾ってきたプラスチックを使ってしのいでいたという。父はカーボベルデ諸島への旅行後に姿を消し、9人きょうだいと母親との貧しい生活を送っていた。空腹を満たすために街へ出る日々を過ごしていたといい、華やかなキャリ