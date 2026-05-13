若手の頃は天才、神童などと騒がれながら、その後思うようなキャリアを築けなかった選手は数多くいる。今回『ESPN』は2019年から2021年にかけて独自に選出した『U-21の選手ランキングTOP39』を改めて振り返っている。選出から最大7年が経ち、苦労している選手も多い。当時同メディアが選んでいた選手を挙げると、ジェイドン・サンチョ、ジョアン・フェリックス、アンス・ファティ、ロドリゴ・ゴエス、ジョバンニ・レイナ、ニコロ・