外務省は、中東各国の危険情報を更新した。対象となるのは、アラブ首長国連邦（UAE）、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、バーレーン、ヨルダンの7か国。UAEとオマーン、カタール、クウェート、バーレーン、サウジアラビアのリヤド州・東部州・ジャーザーン州・アシール州・ナジュラーン州とイエメンとの国境地帯、ヨルダンのマフラク県・ザルカ県には危険レベル3（渡航中止勧告）、サウジアラビアのイラクとの国境