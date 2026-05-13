◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２３）がプロ初失点した。開幕から１７登板目だった。１―１の延長１２回。抑えればチームの負けがなくなる最後の守りで、７番手として登板した。最初の１死三塁の大ピンチは遊撃手・浦田の好プレーでしのいだが、その後２死一、三塁と再びピンチを迎えた場面で降板。８番手の宮原駿介が小園を遊ゴロに抑えたかに思われたが、浦田の二塁への