◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―２阪神（１３日・神宮）ヤクルトのドラフト６位ルーキー・石井巧が大仕事をやってのけた。１点を追う８回無死二塁。右中間に同点の適時二塁打を放った。殊勲の一打はプロ初安打初打点。観戦に訪れた両親の前でお立ち台に上がり「（打球が）抜けた瞬間、大歓声がすごく響き渡って鳥肌が立ちました」と声を張り上げた。即戦力として期待されながら、２月の浦添キャンプでは左太もも裏の肉離れ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「ミヤネ屋」中継でFワード連呼
- 2. 坂上 65歳で引退する予定と告白
- 3. 西シ銀頭取がBeReal騒動を謝罪
- 4. 母の遺品整理「メモ」を読み後悔
- 5. 富士通の企業秘密不正持ち出しか
- 6. Switch2の「絶対NG行為」反響
- 7. 香坂みゆき沈黙破る 元夫と何が
- 8. 「あります！」飲酒事故後も車内で飲み続け、警察官に酒をかけた被告人 法廷で即答した“危うい一言”
- 9. 坂本花織さん結婚「やっとか」
- 10. 水筒に下半身擦り付け 再逮捕
- 1. 水筒に下半身擦り付け 再逮捕
- 2. 斉藤被告事件 女性はバスを遠慮
- 3. 「座敷牢」で虐待か 家族を逮捕
- 4. 家族ぐるみで10代娘を監禁か
- 5. 「あいつが犯人だ」後に自殺か
- 6. 下半身を女児の水筒に? 教師逮捕
- 7. クルーズ船で胃腸炎の集団感染か
- 8. 女性警官の自宅侵入か 警部逮捕
- 9. エルニーニョ発生の可能性 90%
- 10. 印で入試問題流出か 230万人無効
- 11. 経費で電動のこぎり300台を転売
- 12. パトカー追跡のバイク転倒で骨折
- 13. 【バス事故から1週間】蒲原鉄道はバス価格提示か 蒲鉄OBが証言「顧問が“レンタカーにしよう”と」《新潟》
- 14. 明日14日も東北〜九州でゲリラ雷雨に注意 30℃に迫る暑さの所も 沖縄は大雨注意
- 15. 転売ヤーから購入→落とし穴あり
- 16. 海外出稼ぎ売春 15日で250万円か
- 17. 集団で監禁か 高校生含む8人逮捕
- 18. トー横キッズの実態は「被害者」
- 19. 北海道立高で部活送迎中に事故
- 20. 【特集】声に出して読みたい地名「戸賀戸賀戸賀」 全国的にも珍しい何度も繰り返す男鹿市の地名 その謎に藤田裕太郎アナが迫る！ 秋田
- 1. 母の遺品整理「メモ」を読み後悔
- 2. 少女に避妊せず…被告の安い覚悟
- 3. 西友 ポテチのモノクロ販売せず
- 4. 犬が歯石除去で急死 飼い主勝訴
- 5. 首相への差別表現「起用の意図」
- 6. オジイが原因でウォーキング中止
- 7. 刺青女性 絶縁した親に400万持参
- 8. 「ナフサは足りている」認識示す
- 9. バス事故の賠償 数億円規模か
- 10. 日本初アウトレット 誰も来ない
- 1. 中国の工作員か 訴追され辞職へ
- 2. チェルノブイリ原発事故の真実
- 3. 中国、車ドアハンドルの格納禁止
- 4. 中国タンカー 海峡通過を試み?
- 5. サウジ イランを秘密裏に攻撃か
- 6. キャサリン妃 早くに元王子拒否
- 7. トランプ氏9年ぶり訪中 北京到着
- 8. 英保健相が14日にも辞任か 報道
- 9. 中国 アフリカ53か国の関税撤廃
- 10. 無料で映画見放題なサイトが登場
- 1. 西シ銀頭取がBeReal騒動を謝罪
- 2. 富士通の企業秘密不正持ち出しか
- 3. JR東にガラガラな新幹線駅 背景
- 4. 高市首相「研究費の倍増目指す」
- 5. ニート医やバイト医 増加に懸念
- 6. カルビー14商品の包装を2色に
- 7. 離婚を考え始めたらやるべきこと
- 8. 新築住宅「口約束」は絶対NG?
- 9. 「スマホから注文」に非難殺到
- 10. 中国製EVバス転用できず不透明に
- 1. 折りたたみiPhone 名称を予測
- 2. ソニーXperia 1 VIII 6月発売へ
- 3. デルのハイスペックな薄型4KノートPC「New XPS 13」を写真と動画で紹介！プレミアムノートPCに女性をターゲットとした新色を追加【レポート】
- 4. パッケージ なぜ白黒印刷ならOK?
- 5. およそ6万円。ゼブラの高級ボールペンを1ヶ月使い倒してみてわかったこと
- 6. KDDI、au初の子ども向けAndroidスマホ「miraie KYL23」を発表！専用料金プラン「ジュニアスマートフォンプラン」なども提供
- 7. 京王相模原線の「若葉台駅〜多摩境駅」区間のトンネル内でNTTドコモとau、ソフトバンク（ワイモバイル）の携帯電話が2月28日13時より利用可能に
- 8. 『物理キーボードの方が使いやすい』という常識を疑え。新YOGA BOOKレビュー（本田雅一）
- 9. 動画：シボレーの電動ドラッグレーサー「eCOPOカマロ」が初めてドラッグレース場に姿を現す
- 10. 新しいiCloud for Windows公開。OneDriveのファイルオンデマンド機能導入で容量節約
- 11. ネトフリ「いきなり再生」防止へ
- 12. そうきたか。スマートホームにAIが入ったらどうなる？はSwitchBot「AIハブ」を見れば分かる
- 13. DJI Osmo Pocket 4Pは17ストップ＆6K対応！Insta360 Luna Ultraのモジュラー設計と徹底比較
- 14. グーグル、新たなノートパソコン「Googlebook」発表 Gemini搭載でAndroidとChromeOSが融合
- 15. GoogleのAndroid 17ベースデスクトップOS「Aluminium OS」が16分間のリーク動画で明らかに
- 16. 最大50GBまでファイルをアップロードして不特定多数に公開できる「MEGAUPLOAD」を無料で使い倒してみた
- 17. 光るリボン型キー搭載のスマフォ
- 18. 失った肋骨をチタン製3Dプリント骨格で再建。微妙な柔軟性も再現
- 19. セックスを拒絶する若者たち──アロマンティック・アセクシャル
- 20. ついに発売したソニーの新フラッグシップスマホ「Xperia X Performance」のNTTドコモとau、SoftBank向けを比較！価格や外観、プリインアプリなどをまとめて紹介【レビュー】
- 1. 坂本花織さん結婚「やっとか」
- 2. 坂本花織氏、一般男性と結婚
- 3. 坂本 逆転サヨナラ弾で通算300本
- 4. 負傷の三笘 W杯中の復帰困難
- 5. ラグビー日本代表HC、指導自粛
- 6. 四千頭身・後藤 異例の始球式
- 7. 「自己中プレー」に解説者が苦言
- 8. 坂本花織氏の夫 会ったことある
- 9. バレー サイン盗みの日体大降格
- 10. 本当に怪物? 佐々木朗希への懸念
- 1. 「ミヤネ屋」中継でFワード連呼
- 2. 坂上 65歳で引退する予定と告白
- 3. Switch2の「絶対NG行為」反響
- 4. 香坂みゆき沈黙破る 元夫と何が
- 5. のりこ「俳優ろくなやつおらん」
- 6. ポケモン新作 収録映像を公開
- 7. 大野智の熱愛より衝撃与えた報道
- 8. 櫻井翔参加でLINEグループ止まる
- 9. 映画館大賞未公開で受賞に批判
- 10. 高橋茂雄CM出演「当面見合わせ」
- 1. 生活費要求は毒親?屁理屈を一蹴
- 2. 1食300円台の鶏むね晩ご飯レシピ
- 3. ミスドのぷにゅんドリンクを実食
- 4. 「もっちゅりん」トレンド1位に
- 5. 竹内結子さんと比べて惨め 苦悩
- 6. 息子夫婦の雲行き怪しくなった訳
- 7. 2つ年下の大好きな彼から“結婚”を前提とした同棲の提案。有頂天になった女に忍び寄る、黒い影
- 8. ふんわりエアリーボブこそ真の愛されヘア！おしゃれも可愛いも独り占め
- 9. 箱にチョイ足しして「ママゾン」に！母の愛とユーモアに溢れた仕送りにほっこり／運び屋ゆきたの漫画な日常
- 10. 母は育児放棄…息子の大嘘に落胆
- 11. 九星別【2020年のご加護を得られる仏様】三碧木星は千手観音菩薩、九紫火星は不動明王！
- 12. メンヘラ気質の女友達。時間関係なくメッセージが届いて正直疲れるが、放っておけない…／ネギマヨさん傑作選
- 13. PEACH JOHN×森香澄が話題♡夏映えランジェリー新作＆人気ブラ総まとめ
- 14. 事件受け「販売台数が約3倍に」
- 15. アンドロイドのアプリに、より“厳重”なロックをかけたい人へ。特定の場所でないと開けない「位置情報認証」で、ロックを強化せよ！
- 16. 片岡愛之助やハリセンボン、最新ファッションまとってTGCでキャットウォーク
- 17. 目のくまに効果がある6つのツボ
- 18. 芸能人を狙う“プロ彼女”たちの驚くべき手口とは！？「“一般女性”の告白」全話総集編
- 19. 【ルック】グッチが2024年春夏コレクションを発表。新クリエイティブ・ディレクター サバト・デ・サルノによるファーストショー
- 20. 2025年はミッフィー誕生70周年！nishikawaからアニバーサリーデザイングッズが続々新登場