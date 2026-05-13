◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―２阪神（１３日・神宮）ヤクルトのドラフト６位ルーキー・石井巧が大仕事をやってのけた。１点を追う８回無死二塁。右中間に同点の適時二塁打を放った。殊勲の一打はプロ初安打初打点。観戦に訪れた両親の前でお立ち台に上がり「（打球が）抜けた瞬間、大歓声がすごく響き渡って鳥肌が立ちました」と声を張り上げた。即戦力として期待されながら、２月の浦添キャンプでは左太もも裏の肉離れ