◆パ・リーグ西武２―１ソフトバンク（１３日・みずほペイペイ）ソフトバンクは西武・高橋光成に１失点で完投され、今季４戦４敗。５回１死一塁では、一塁走者の笹川吉康がけん制死する走塁ミスもあった。試合後、小久保裕紀監督は「明日から正木が来るので入れ替わることになります」と笹川の２軍降格を明かし、正木智也外野手を１５日の楽天戦（楽天モバイル）から１軍に昇格させることを明かした。正木は３月に右足を痛め