東京大先端科学技術研究センター特任講師の井形彬氏と笹川平和財団上席フェローの小原凡司氏が１３日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米中首脳会談について議論した。井形氏は、米中双方に交渉カードがあるとし、「どちらかが主導権を取るというより、引き分けのような形に持っていくのだろう」と展望した。小原氏は議題として想定されるイラン情勢について、中国経済にも悪影響が及んでいることから、「（米中）双方