◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）広島が２戦連続サヨナラ負けで、借金が今季ワーストの９に膨らんだ。１点を勝ち越した直後の延長１２回、遠藤が坂本に逆転サヨナラ３ランを浴びた。先発の玉村は４回まで巨人打線を無失点に封じていたが、５回に暗転。先頭・キャベッジに左中間へ先制ソロを被弾した。丹生（にゅう）高３年夏には福井大会で５試合５２奪三振の新記録をマークして準Ｖ。