◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）巨人が２試合連続でサヨナラ勝利を収めた。先発した則本昂大投手が７回を５安打、無四球無失点の快投劇を見せて勝利投手の権利を得て降板したが、８回に大勢が同点被弾し延長戦に突入。９回の好機は逃したが、延長１２回に坂本勇人内野手が逆転サヨナラ３ラン。２夜連続となる劇的な白星を手にした。＋＋＋＋＋待望の巨人初勝利へ、則本が移籍５度目の先