◇JABA東北大会決勝大阪ガス7―6JR東日本東北（2026年5月13日仙台市民）大阪ガスがサヨナラ勝ちで、4大会ぶり2度目の優勝を飾った。同点の9回に清水聖也外野手（28）が決勝の左前適時打を放ち、最高殊勲選手賞を獲得。チームは3大会ぶり27度目の日本選手権出場権を獲得した。「前のバッターが良い形でつないでくれたので、気持ちは入りました。ただ、打席に入った瞬間は落ち着いていましたし、それが良い結果につながっ