◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４x―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）水浸しになりながら、巨人の坂本勇人内野手（３７）は笑顔で右手を突き上げた。１点を追う延長１２回１死一、二塁だ。広島・遠藤から左越えに逆転サヨナラ３ラン。史上４８人目の通算３００本塁打を達成した。巨人は２試合連続の劇勝で貯金２とした。坂本は試合後、「３００号打てないんじゃないかとか、そういうことも考えたこともありましたけど、普段