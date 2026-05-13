阪神は１３日のヤクルト戦（神宮）に２―４で逆転負けを喫し、再び首位から陥落した。１点リードで迎えた８回にリリーフ陣が崩れた。３番手でマウンドに上がった桐敷拓馬投手（２６）が先頭の武岡に中前打を浴びると、代走・並木に盗塁を許して無死二塁。続く石井の中前適時打で試合を振り出しに戻された。左腕は流れに乗った燕打線の勢いを止められず。沢井への死球と丸山の左前打で一死満塁とされ、藤川球児監督（４５）